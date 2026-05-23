Strage di Capaci, Sergio Mattarella: "La mafia si combatte con le Istituzioni, è l'insegnamento di Falcone e Borsellino"

"Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la Giornata della legalità. L'organizzazione criminale voleva piegare le istituzioni con la violenza e il ricatto, ma si è trovata di fronte a risposte inflessibili, subendo sconfitte irreversibili.", si legge ancora. "Grazie a donne e uomini delle istituzioni, coraggiosi e tenaci. Grazie al contributo decisivo dei cittadini. L'impegno contro la mafia non ha mai sosta, per combattere le zone grigie, l'indifferenza, le metamorfosi della piovra criminale. Giovanni Falcone, e con lui Paolo Borsellino, ce lo hanno insegnato: la mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti, con un impegno educativo che sappia far crescere la fiducia in un domani da costruire insieme".