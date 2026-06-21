"L'ultima estate di un uomo perbene": il direttore di banca che disse no alla mafia

Con "L’ultima estate di un uomo perbene. Una storia dimenticata, una verità negata", Carmelo Sardo, da anni elemento centrale della redazione del Tg5, firma un’opera intensa e civile che restituisce voce e dignità a una delle vicende più dolorose e meno conosciute della Sicilia contemporanea. A metà strada tra romanzo e ricostruzione storica, il libro racconta la storia di Giuseppe Tragna, direttore di banca assassinato nel 1990 per aver opposto un netto rifiuto agli interessi della mafia.
Sardo ricostruisce con rigore e partecipazione umana la vicenda di un uomo integerrimo, colpito non solo dalla violenza criminale, ma anche da una crudele campagna di delegittimazione che, dopo la sua morte, cercò di trasformare la vittima in colpevole. È proprio questo secondo delitto, quello della memoria e della reputazione, a rendere la storia ancora più drammatica e coinvolgente.
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La narrazione segue anche la lunga battaglia della moglie Mariella e dei figli Gero e Ilaria, che per decenni hanno lottato per ottenere giustizia e il riconoscimento della verità. Ne emerge un racconto potente, capace di denunciare depistaggi, silenzi e omissioni senza rinunciare alla forza emotiva della grande narrativa.
Con una scrittura incisiva e partecipe, Carmelo Sardo conferma la sua capacità di trasformare fatti reali in storie che interrogano la coscienza collettiva. "L’ultima estate di un uomo perbene" non è soltanto il ritratto di una vittima innocente della mafia, ma un importante esercizio di memoria civile che invita a riflettere sul valore della verità, della giustizia e del coraggio.