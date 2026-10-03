Stragi di Capaci e via D'Amelio, archiviato il filone d'indagine su mafia e appalti

Il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.