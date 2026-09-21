Morte di Denise Cosco, verifiche su eventuali contatti con il padre

A fornire elementi utili potrebbe essere l'analisi del cellulare di Denise, già acquisito dagli inquirenti, e la verifica della sua casella di posta elettronica. Il padre della donna è tuttora detenuto ad Asti, dove sta scontando la condanna per l'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 da lui e da altri appartenenti alla cosca contro la quale lei stessa aveva testimoniato. Nei giorni scorsi i pm hanno ascoltato il compagno di Denise, che potrebbe aver fornito informazioni a ricostruire le ultime ore di vita della donna, che non ha lasciato biglietti né messaggi.