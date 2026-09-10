Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo | La madre aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta

"Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. E qualcosa si sta spezzando anche dentro di noi. Nel restare fedele al percorso di riscatto iniziato da Lea, la sua adorata mamma, Denise ha dovuto vivere per anni nascosta, senza però mai rassegnarsi davvero, perché il suo sogno era sentirsi finalmente libera e autonoma. Proprio come Lea, Denise aveva infatti una grande sete di vita, di libertà e di amore", ha detto don Ciotti