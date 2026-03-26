'Ndrangheta, riconosciuta la prima "Locale" a Roma: condanne per 240 anni

"Dalla lettura della sentenza emerge il sostanziale accoglimento della parte principale dell'ipotesi accusatoria, e quindi del riconoscimento della gran parte dei reati che erano stati contestati a quasi tutti gli imputati, con una serie di condanne anche di elevato livello". Lo afferma il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi dopo la sentenza che ha disposto condanne per 240 anni di carcere a una quarantina di imputati coinvolti nell'indagine sulla prima 'locale' di Ndrangheta attiva nella Capitale. "Un altro dato particolarmente importante è la confisca di attività economiche attribuite agli imputati e collegate alle attività illecite da loro riconosciute come commesse, e che quindi può costituire uno sviluppo per ulteriori indagini su questo filone: uno stimolo particolare per proseguire in questa attività su cui la Dda di Roma è, come sempre, particolarmente impegnata", conclude.