Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Luciano Camporesi, condannato per traffico di droga

La figura di Camporesi emergeva quale importante snodo tra i maggiorenti delle ‘ndrine di San Luca, con i quali interloquiva nel corso di riservatissimi summit di mafia, e i fornitori sudamericani di hashish e cocaina, presso i quali era accreditato, forte anche di una rete relazionale in grado di garantire il trasporto dello stupefacente su navi commerciali e su una imbarcazione privata capace di battere rotte transoceaniche. Anche alla luce delle documentate aderenze all’estero, le ricerche dell’uomo erano state estese sin da principio in campo internazionale nell’ambito della progettualità I-CAN del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Localizzato nella regione del Bosforo già nel 2021, nel successivo novembre 2022 il Camporesi era stato quindi tratto in arresto dalle forze di polizia turche per possesso e detenzione di documenti falsi, scontando in quel Paese un periodo di detenzione prima della recente scarcerazione.



L'espulsione L’espulsione dal territorio turco, perfezionata anche grazie all’efficace azione degli Esperti per la Sicurezza e l’Immigrazione di stanza in Turchia e al coordinamento del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia nell’ambito del progetto I-CAN, segue alla condanna in primo grado del Camporesi alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione comminata nel luglio 2022 dal Tribunale di Locri (RC) per traffico internazionale e numerosi episodi di detenzione di stupefacente.