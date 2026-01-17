Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Luciano Camporesi, condannato per traffico di droga

Luciano Camporesi era sfuggito il 5 dicembre 2018 all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere
È arrivato all’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre 2018 all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’inchiesta “Pollino - European ‘ndrangheta connection”, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria nel contesto di una squadra investigativa comune finalizzata a contrastare le proiezioni della ‘ndrangheta in Europa nord occidentale e Sud America.
Ad attenderlo, allo scalo aereo italiano, la Polizia di Stato di Reggio Calabria. I poliziotti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile avevano all’epoca svolto le indagini, ricostruendo gli affari, in Italia e all’estero, da qualificati esponenti delle famiglie di ‘ndrangheta della Locride. Le investigazioni, incentrate sull’operatività di un’associazione mafiosa attiva nel traffico internazionale di stupefacenti e di armi, riciclaggio e autoriciclaggio, avevano evidenziato le infiltrazioni della consorteria in Germania, Belgio e Olanda, consentendo di smantellare la solida filiera di “fiduciari” strutturata anche grazie al supporto di cittadini di quei Paesi, attinti da provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità giudiziarie cooperanti.
La figura di Camporesi emergeva quale importante snodo tra i maggiorenti delle ‘ndrine di San Luca, con i quali interloquiva nel corso di riservatissimi summit di mafia, e i fornitori sudamericani di hashish e cocaina, presso i quali era accreditato, forte anche di una rete relazionale in grado di garantire il trasporto dello stupefacente su navi commerciali e su una imbarcazione privata capace di battere rotte transoceaniche. Anche alla luce delle documentate aderenze all’estero, le ricerche dell’uomo erano state estese sin da principio in campo internazionale nell’ambito della progettualità I-CAN del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Localizzato nella regione del Bosforo già nel 2021, nel successivo novembre 2022 il Camporesi era stato quindi tratto in arresto dalle forze di polizia turche per possesso e detenzione di documenti falsi, scontando in quel Paese un periodo di detenzione prima della recente scarcerazione.