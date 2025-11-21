Duplice delitto a Vibo Valentia nel 2012, il giudice infligge quattro ergastoli

Il gup del tribunale distrettuale di Catanzaro ha pronunciato quattro condanne all'ergastolo per due omicidi avvenuti nel 2012 nel territorio di Vibo Valentia. Le vittime erano Davide Fortuna, 31 anni, raggiunto dai colpi mentre si trovava in spiaggia con la moglie e i figli, e Mario Longo, 50 anni, assassinato nella frazione Triparni mentre era alla guida della propria vettura. La decisione del giudice arriva al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Le pene detentive a vita, richieste dalla pubblica accusa, riguardano Francesco Alessandria, 55 anni, Rosario Battaglia, 41, oltre a Salvatore e Saverio Patania, rispettivamente di 47 e 49 anni.