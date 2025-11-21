Duplice delitto a Vibo Valentia nel 2012, il giudice infligge quattro ergastoli

La Dda ricostruì lo scontro tra gruppi criminali che provocò gli agguati nel territorio
Il gup del tribunale distrettuale di Catanzaro ha pronunciato quattro condanne all'ergastolo per due omicidi avvenuti nel 2012 nel territorio di Vibo Valentia. Le vittime erano Davide Fortuna, 31 anni, raggiunto dai colpi mentre si trovava in spiaggia con la moglie e i figli, e Mario Longo, 50 anni, assassinato nella frazione Triparni mentre era alla guida della propria vettura. La decisione del giudice arriva al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Le pene detentive a vita, richieste dalla pubblica accusa, riguardano Francesco Alessandria, 55 anni, Rosario Battaglia, 41, oltre a Salvatore e Saverio Patania, rispettivamente di 47 e 49 anni.
Il procedimento trae origine dall'inchiesta denominata Portosalvo, sviluppata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due delitti maturarono nel contesto di un confronto tra alcune cosche di 'ndrangheta impegnate nel controllo delle attività illecite nell'area vibonese.