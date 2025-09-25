Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere

Dromì è un detenuto di lungo corso, con alle spalle numerose condanne per reati gravissimi. Originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, il 55enne è stato più volte al centro di procedimenti giudiziari che lo hanno visto condannato per omicidio, tentato omicidio e rapina. A suo carico risultano anche legami con la criminalità organizzata calabrese, in particolare con ambienti della ’ndrangheta, che ne hanno accresciuto la fama di soggetto ad alta pericolosità. La sua storia giudiziaria è segnata da episodi di violenza e da rapporti con ambienti criminali che lo hanno reso uno dei detenuti più sorvegliati nei vari istituti in cui è stato recluso. Nonostante gli anni trascorsi dietro le sbarre, il suo profilo resta quello di un uomo capace di gesti improvvisi e aggressivi, come dimostrato dall’episodio che ha coinvolto Filippo Turetta.