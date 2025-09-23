Logo Tgcom24
COLPITA COSCA PIROMALLI

Reggio Calabria, maxi-operazione contro la 'ndrangheta: 26 arresti

23 Set 2025 - 06:49
© Carabinieri

© Carabinieri

Ventisei persone sono state arrestate nell'operazione "Res Tauro" contro la cosca Piromalli. Il blitz dei carabinieri del Ros è scattato stamattina all'alba quando, assieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dal metodo mafioso. Gli investigatori hanno ricostruito assetti e attività criminali del clan, ritenuto strategico nel panorama dell'organizzazione. 

'ndrangheta
reggio calabria

