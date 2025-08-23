Boss della ‘ndrangheta al 41 bis chiede la cena dopo le 22: stop dalla Cassazione

Il carcere duro, dunque, non ammette trattamenti di favore. La vicenda di Piromalli richiama alla mente casi del passato, come quello che è stato etichettato come “Gran Hotel Poggioreale”, dove alcuni detenuti di camorra godevano di privilegi inaccettabili, tra aragoste e vini di marca. Episodi considerati eccezioni non più tollerate. La Cassazione ha voluto mandare un messaggio chiaro: il 41 bis non è un resort di lusso, e le regole valgono per tutti, senza eccezioni. Compreso Piromalli, il cui caso è stato chiuso senza lasciare spazio a interpretazioni: le regole del 41 bis sono ferree, e anche un piatto di ‘struncatura non può giustificare deroghe.