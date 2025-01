Palermo, i murales che omaggiano i figli dei boss mafiosi

Nella piazza centrale del quartiere Vucciria, cuore della movida palermitana e sede di uno dei mercati storici del capoluogo siciliano, campeggia un murale che ritrae un giovane con occhiali da sole scuri. Si tratta di Emanuele Burgio, figlio di un boss per anni in carcere al 41 bis per aver gestito una piazza di spaccio per conto della mafia e freddato nel 2021 in un regolamento di conti proprio tra i vicoli della Vucciria. Lo stesso 25enne risultava sotto processo per droga e dopo l'omicidio il quartiere gli rese omaggio con fuochi d'artificio e un carosello di motorini.