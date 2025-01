Ddl sicurezza: stretta sui manifestanti e più tutele legali per gli agenti

Altre norme, prevedono l'estensione del daspo urbano. Il Questore può vietare l' accesso a zone come le stazioni a chi è stato denunciato o condannato anche solo con sentenza di primo grado, nei cinque anni precedenti. Si amplia l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita previsto per il reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio, anche ai casi in cui il fatto è commesso durante le manifestazioni. Infine, gli agenti di pubblica sicurezza potranno portare senza licenza alcuni tipi di armi anche quando non sono in servizio. E per loro si anticipano le spese legali fino a 10mila euro, per ogni fase di giudizio, per gli atti compiuti in servizio. Potranno indossare la "bodycam". Si introduce il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia nell'adempimento delle proprie funzioni.