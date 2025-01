Ddl Sicurezza, prefetti e questori "valutati" su espulsione e rimpatri

Dall'altro, il Viminale sottolinea come l'immigrazione non regolamentata abbia ripercussioni dirette sulla sicurezza, in particolare nei centri urbani, dove si registrano criticità sempre più evidenti. Secondo l'ultima direttiva di Piantedosi, come riporta Il Corriere, l'operato di prefetti e questori sarà quindi misurato anche e soprattutto in base alla loro capacità di effettuare espulsioni e rimpatri.