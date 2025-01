Scontri al corteo per Ramy, Meloni: "Non si può usare una tragedia per legittimare la violenza"

"Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza". Così il premier Giorgia Meloni commenta gli scontri a Roma durante la manifestazione per ricordare Ramy Elgaml, il 19enne morto durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, sabato sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo", scrive sui social.