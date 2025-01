Morte Ramy, in un video le parole dei carabinieri: "Chiudilo che cade" | Il padre della vittima: "Che dolore quelle frasi"

Il momento dell'impatto in via Quaranta a Milano tra la gazzella dei carabnieri e lo scooter. E' l'immagine che chiude un lungo inseguimento notturno per le strade milanesi durato più di 8 km e finito con l'incidente in cui il 19enne di origine egiziana Ramy Elgams ha perso la vita. Quando la moto guidata da Fares Bouzidi non si ferma all'alt scatta il lungo inseguimento nel quale sentono, in successione, diverse frasi dei carabinieri. "Chiudilo, chiudilo... che cade. No, mer... non è caduto". E un'ultima alla fine dell'inseguimento, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo e a quel punto i carabinieri avvertono via radio che i due "sono caduti", in via Quaranta. E un loro collega risponde, sempre via radio, "bene". In quel momento però non era ancora chiara la gravità dell'incidente. Il papà di Ramy sconvolto: "Quanto dolore quelle frasi, ma non hanno figli anche loro?".