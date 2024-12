Morte Ramy, l'amico che guidava lo scooter: "Non c'è stato alcun alt, siamo stati spinti da dietro dall’auto dei carabinieri”

Secondo il legale, Bouzidi, indagato anche per omicidio stradale, come il carabiniere della prima macchina inseguitrice, "non ha saputo dire se ci siano stati altri urti durante l'inseguimento di 8 km, non ha saputo ricostruire con certezza, lui si ricorda questa ultima botta da dietro, quella spinta forte in avanti, che ce ne siano stati altri può essere o non essere, non ricorda".