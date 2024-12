Morte Ramy a Milano, c'è un testimone: "Ho visto lo scontro tra l'auto dei carabinieri e lo scooter"

Ora la testimonianza del giovane, che potrebbe essere compatibile, da quanto si è appresso, con uno scontro accidentale tra i due mezzi nelle ultimi fasi dell'inseguimento e non con uno speronamento volontario, dovrà, comunque, essere valutata anche con altri riscontri. Al momento è indagato per omicidio stradale il carabiniere che era alla guida dell'auto e anche Bouzidi, il quale sarà ascoltato dalla gip Marta Pollicino in relazione alla misura cautelare dei domiciliari per resistenza. La vicenda di Ramy ha destato grande scalpore e tensione nel quartiere popolare di Corvetto a Milano. A seguito della sua morte ci sono state notti di guerriglia (ma la famiglia di Ramy si era dissociata dalle proteste) che hanno portato il ministero dell'Interno ad aumentare il numero di agenti nel capoluogo lombardo.