Milano, si sveglia dal coma il 22enne che era sullo scooter con Ramy | Corteo nel quartiere Corvetto: "Vogliamo la verità"

Fumogeni rossi e blu alla fiaccolata in memoria di Ramy Elgaml. Il corteo è partito da piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto, dove viveva il ragazzo e dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi disordini. Alcuni amici di Ramy hanno esposto una grossa fotografia del ragazzo e per strada è stato affisso anche uno striscione a firma del centro sociale Lambretta con scritto: "Ma quale sicurezza? Verità per Ramy e Fares".