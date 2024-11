Morto dopo inseguimento a Milano, gli amici di Ramy: "Non crediamo ai carabinieri, chi ha devastato veniva da fuori"

Alcuni amici di Ramy "erano così arrabbiati che ripetevano di non voler sapere niente, di non voler ascoltare e di desiderare solo la verità" su ciò che è successo al 19enne. Una giovane ha spiegato che sabato sera erano tutti alla sua festa di compleanno e da lì sono usciti per tornare a casa. Tutti hanno ribadito che sulla dinamica sono state dette "tante bugie" e che ci dovrebbero essere video girati dai testimoni dell'incidente. Per loro, dalla dinamica si "vede che la macchina dei carabinieri era addosso" allo scooter". Sono arrabbiati, ma l'associazione è un modo "per prendere la rabbia dei ragazzi per la tragedia di Ramy e trasformarla in rabbia positiva per loro e per il quartiere", ha concluso.