Report polizia 2025, sequestrate 13 tonnellate di droga e arrestati 62 latitanti | Tutti i dati

Non solo droga. Durante tutto lo scorso anno, la polizia ha condotto diverse operazioni anti-terrorismo che hanno portato all'arresto di 37 persone, 25 di matrice jihadista e 12 riconducibili a formazioni terroristiche etno-separatiste e islamo-nazionaliste. Negli ultimi spiccano i fermi a carico di quattro soggetti - poi estradati - ritenuti connessi all'organizzazione curda Pkk a Milano, Rimini e Imperia. Nel comunicato delle forze dell'ordine, viene anche sottolineata l'operazione di fine dicembre in cui sono finiti in manette il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun per presunti finanziamenti ad Hamas, un caso ancora aperto. Numerose anche le missioni di contrasto all'estremismo violento, che ha portato alla segnalazione di 3.243 persone e all'arresto di altre 38 riconducibili all'area della sinistra antagonista. Dati che, secondo quanto si legge nel report, hanno raggiunto il loro apice nella stagione autunnale con l'avvicinarsi delle Olimpiadi e le numerose manifestazioni pro-Pal che hanno visto la partecipazione di 1,3 milioni di persone. Arrestate anche 22 persone, e denunciate altre 905, per terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa o politica facenti parte di gruppi neofascisti o neonazisti.