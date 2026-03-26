Ancona: tonnellate di droga vendute online, dodici arresti

In corso in queste ore una vasta operazione ribattezzata "Suburra" della polizia di stato che sta portando all'esecuzione di dodici misure cautelari (8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) e diverse perquisizioni nei confronti di soggetti appartenenti a un'associazione criminale armata che avrebbe introdotto nelle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online.