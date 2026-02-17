Napoli, ai domiciliari con quasi un milione di euro in contanti

A Sant’Antonio Abate i militari fanno irruzione nell’appartamento di un 50enne del posto. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga. Inizia la perquisizione alla ricerca di stupefacenti e l’abitazione viene setacciata in ogni angolo. Di droga neanche la traccia ma, quando i militari smontano l’intercapedine ricavata nella porta di ingresso, sembra di essere in un caveau di una banca. Soldi, tanti. Le banconote – quasi tutte da 50 euro l’una – sono custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa o altro che possa deteriorarle. In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio.