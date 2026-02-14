Caivano: lettere minatorie a don Patriciello, minacce anche a Meloni

Una serie di lettere minatorie è stata recapitata al parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello. Oggetto delle minacce sono anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il giornalista Marco Cappellari, de L'Altipiano, che ha scritto diversi articoli sul parroco. Anche Cappellari ha ricevuto lettere dal contenuto analogo a quelle ricevute da don Patriciello. Informato dell'accaduto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il prefetto ha quindi convocato per domenica, a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi.