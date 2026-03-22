Napoli, mamma pusher arrestata: in casa cocaina rosa per 100mila euro

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Varcaturo, che da tempo monitoravano la giovane, apparentemente insospettabile e senza precedenti. Il blitz è avvenuto in un’area al confine tra San Giovanni a Teduccio e Portici, a ridosso dell’autostrada A3. La 29enne ha ammesso di detenere e spacciare droga per conto terzi, spiegando di averlo fatto per mantenere il figlio di sei anni, presente in casa al momento dell’irruzione. Arrestata, è stata posta ai domiciliari in attesa di giudizio. Proseguono le indagini per individuare eventuali complici e ricostruire l’organizzazione dietro lo spaccio della cosiddetta “droga dei ricchi”.