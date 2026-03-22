Napoli, mamma pusher arrestata: in casa cocaina rosa per 100mila euro
Scoperta dai carabinieri grazie al monitoraggio online, la 29enne è stata fermata mentre era con il figlio di sei anni: ora è ai domiciliari
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Aveva nascosto in casa oltre duecento grammi di cocaina rosa, una delle sostanze più costose sul mercato, mentre accudiva il figlio piccolo. I carabinieri hanno arrestato una 29enne incensurata tra Napoli e Portici, trovata con 241 grammi di droga dal valore stimato di circa 100mila euro. L’intervento è scattato dopo un’attività di web patrolling che ha permesso di individuarla. All’interno dell’abitazione, di circa 50 metri quadrati, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La donna ha collaborato, indicando subito dove nascondeva la sostanza.
Indagini online, era incensurata
L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Varcaturo, che da tempo monitoravano la giovane, apparentemente insospettabile e senza precedenti. Il blitz è avvenuto in un’area al confine tra San Giovanni a Teduccio e Portici, a ridosso dell’autostrada A3. La 29enne ha ammesso di detenere e spacciare droga per conto terzi, spiegando di averlo fatto per mantenere il figlio di sei anni, presente in casa al momento dell’irruzione. Arrestata, è stata posta ai domiciliari in attesa di giudizio. Proseguono le indagini per individuare eventuali complici e ricostruire l’organizzazione dietro lo spaccio della cosiddetta “droga dei ricchi”.