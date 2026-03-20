DEGRADO E... CONTRADDIZIONI

Napoli, accampamento di senzatetto all'esterno di Palazzo Armieri

Dentro, gli uffici della Regione Campania che gestiscono gli interventi di sostegno alle categorie in difficoltà

di Bruna Varriale
20 Mar 2026 - 21:17
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