Napoli, il condominio diventa un ring: strappa a morsi l’orecchio del proprietario di casa

Siamo nella zona Villaricca 2. L’acqua manca da più di una settimana e questa vicenda è nota in città. Regione e Comune ci stanno lavorando e il danno è risolto ma in parte. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli apparamenti aumenta. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la discussione nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.