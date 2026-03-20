Napoli, il condominio diventa un ring: strappa a morsi l’orecchio del proprietario di casa
Nello stabile manca l'acqua da una settimana, scoppia la rissa nelle scale: poi arrivano i carabinieri
© Carabinieri
Litiga con il proprietario di casa e gli strappa l'orecchio: a morsi. La scena, quando i carabinieri arrivano, ricorda l’incontro di boxe tra Mike Tyson ed Evander Holyfield avvenuto nel 1997. I due protagonisti, però, non sono i famosi campioni dei pesi massimi e l’appartamento a nord di Napoli non è la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.
Lo stabile senza acqua
Siamo nella zona Villaricca 2. L’acqua manca da più di una settimana e questa vicenda è nota in città. Regione e Comune ci stanno lavorando e il danno è risolto ma in parte. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli apparamenti aumenta. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la discussione nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.
Pugni e morsi
Uno degli affittuari – ha 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri arrivano sul posto tra il caos generale. La vittima viene trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”.Il 33enne viene arrestato. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.