Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestati

In manette sono finite quattro persone: tre presunti affiliati al clan Contini e un avvocato. Gli investigatori ritengono che il gruppo avesse costruito un sistema di gestione parallela all’interno della struttura sanitaria, sfruttando intimidazioni e complicità per mantenere il controllo. Nel mirino degli inquirenti ci sono la gestione del bar e della buvette, ma anche presunti ricoveri pilotati, truffe e certificati medici utilizzati per ottenere scarcerazioni. Un intreccio tra affari e sanità che avrebbe trasformato l’ospedale in un centro di interessi per l’organizzazione criminale.