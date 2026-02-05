Viterbo, si uccide in cella uno dei turchi che voleva pianificare un attentato

La possibilità che i due fossero proprio in quel B&B per compiere un atto terroristico sulla folla al seguito della macchina, fece scattare delle misure di sicurezza straordinarie. In seguito, gli investigatori esclusero questa ipotesi in favore di quella che i due probabilmente erano in città perché affiliati a Baris Boyun, il boss della mafia turca arrestato nella frazione viterbese Bagnaia pochi mesi prima, o del suo rivale Ismail Atiz, arrestato nel luglio scorso in un altro B&B del centro storico del capoluogo.