Rapporto Clusit, in Italia un decimo dei cyber attacchi mondiali

"L'IA ridefinisce la cybersicurezza: i sistemi autonomi potenziano la difesa ma introducono nuove sfide come vulnerabilità manipolabili tramite dati di addestramento alterati o difetti di progettazione, rendendo l'Intelligenza artificiale stessa un'arma potente in mano agli attaccanti dalla creazione di software malevolo a tecniche raffinate di esplorazione delle vulnerabilità. Serve diffondere consapevolezza e adottare strategie oltre le barriere classiche: prevenzione avanzata, monitoraggio costante e progettazione resiliente", ha commentato Anna Vaccarelli, presidente di Clusit. L’Associazione italiana per la sicurezza informatica riunisce oltre 700 organizzazioni e collabora con autorità e istituzioni del sistema Paese.