L'intelligenza? È come una sinfonia: nasce dal coordinamento del cervello

"Abbiamo trovato prove di un coordinamento a livello di sistema nel cervello, che è allo stesso tempo robusto e adattabile", osserva Ramsely Wilcox, l'altro coordinatore della ricerca. "In questo quadro il cervello è modellato come una rete il cui comportamento è vincolato da proprietà globali come efficienza, flessibilità e integrazione", prosegue. Queste ultime "non sono legate a singoli compiti o reti cerebrali, ma sono caratteristiche del sistema nel suo complesso: plasmano ogni operazione cognitiva senza essere riducibili a nessuna di esse", aggiunge.