L'apprendimento? Svelato il meccanismo che ci permette di imparare

Come funziona l'apprendimento? Il cervello non segue un’unica regola per fare spazio a nuove informazioni o nuove capacità, come si supponeva finora. Al contrario, ogni neurone segue contemporaneamente più regole, comportandosi in maniera diversa a seconda delle zone della cellula. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science, si deve allo studio durato diversi anni e condotto su topi da ricercatori dell’Università della California a San Diego.