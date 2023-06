La lettura migliora lo sviluppo del cervello dei bambini

Il team di ricercatori ha riscontrato come gli adolescenti che hanno letto per diletto dai tre ai nove anni, abbiano più capacità di apprendimento verbale, di memoria e di evoluzione del linguaggio, rispetto a chi si è avvicinato ai libri più tardi o a chi non legge proprio. I ragazzi che hanno cominciato a leggere in età precoce hanno anche migliori risultati a scuola. Inoltre, essi hanno anche un maggior benessere mentale, perché sono meno stressati. I ragazzi hanno anche un'attenzione migliore e meno problemi comportamentali come l'aggressività.