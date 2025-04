Dove sta la coscienza? Scienziati vicini a trovare una risposta

La prima delle due teorie confrontate nella ricerca è quella dell'informazione integrata, proposta nel 2004 dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, e secondo la quale la coscienza è frutto della capacità di un sistema, in questo caso il cervello, non solo di elaborare le informazioni ma soprattutto di integrarle in maniera unitaria. Di conseguenza la coscienza emergerebbe dal modo in cui le diverse aree del cervello sono collegate tra loro anziché da una singola area. La seconda teoria è quella dello spazio di lavoro globale, proposta alla fine degli anni ottanta e che paragona la mente a un teatro nel quale il pensiero cosciente si prende la scena. L'attenzione agirebbe come un riflettore, illuminando di volta in volta i vari processi inconsci che operano in parallelo nel cervello.