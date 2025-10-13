Così il cervello trasforma le emozioni in azioni

In genere, le persone compiono azioni con una valenza positiva o negativa a seconda del loro umore e di ciò che provano in quel particolare momento, in modo da esprimere le proprie emozioni anche all'esterno. Per capire ciò che avviene nel cervello in queste situazioni, i ricercatori guidati da Giuseppe Di Cesare e Giacomo Rizzolatti dell'Università di Parma hanno reclutato alcuni volontari e li hanno osservati con la risonanza magnetica funzionale. I dati ottenuti mostrano che ad attivarsi per prima è l'insula, che è legata all'elaborazione delle emozioni e alla consapevolezza corporea. Le informazioni viaggiano, quindi, da qui alla corteccia premotoria, coinvolta invece nella pianificazione dei movimenti, aiutandola a scegliere le azioni più coerenti con le emozioni provate. Quando poi si passa effettivamente all'azione, sono i comandi prodotti dalla corteccia premotoria a influenzare l'insula, probabilmente fornendo un feedback sull'efficacia di quanto si sta facendo.