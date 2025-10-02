La solitudine "rimodella" il cervello dei giovani

L'isolamento sociale in adolescenza rappresenta un rischio particolarmente rilevante in questo periodo dello sviluppo. Gli esperti hanno studiato 11.880 giovani con esami di neuroimaging approfondito, comportamentali e ambientali. Il team ha analizzato i dati di risonanza magnetica (MRI) e risonanza magnetica funzionale (fMRI) di quasi tremila adolescenti di cui i genitori avevano segnalato i comportamenti sociali, inclusa la tendenza a isolarsi o la preferenza per la solitudine. "Lo studio è unico perché è il primo a utilizzare la neuroimaging approfondita per misurare l'attività cerebrale sia strutturale che funzionale", afferma Stamoulis. "Inoltre, analizza l'ambiente giovanile e misura il comportamento sociale, la salute mentale", aggiunge.