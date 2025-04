Solitudine tra i millennials: attenzione alle amicizie online

lo studio indica che il quasi la metà dei Millennial (42%) in Italia è considerato un “Active Contributor” delle community online, in quanto dedica almeno tre ore al giorno a forum di gruppo, social network e gaming community. Per molti, questi spazi virtuali rappresentano una fonte essenziale per trovare conforto e compagnia, soprattutto quando si sentono soli. Ruth Guest, cyber-psicologa, ha commentato: “Gli spazi digitali sono diventati luoghi in cui i Millennial possono esplorare, imparare e connettersi con persone che condividono gli stessi interessi. Se usati con accortezza e con le dovute precauzioni, i social media possono essere un'enorme risorsa per la salute mentale di una persona. Le piattaforme offrono la possibilità di esprimersi, di sentirsi parte di un gruppo e di trarre ispirazione creativa. E' fondamentale ricordare, però, che i benefici delle community online presuppongono un certo equilibrio”. Tuttavia, non bisogna sottovalutare i rischi: l''8% degli italiani intervistati ha dichiarato, infatti, che l'ingresso nelle community online ha avuto un impatto negativo sulla propria salute mentale. Inoltre, quasi due terzi (66%) dei millennial ritiene di aver incontrato online utenti che hanno falsificato la loro identità, rivelando i potenziali pericoli derivanti da interazioni online apparentemente positive.