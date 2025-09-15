La vista è frutto di calcoli complessi e manipolazionI: come lo schermo di un computer

Pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, lo studio può aiutare a capire meglio disturbi neuropsichiatrici come la schizofrenia, ma soprattutto cambia la nostra comprensione della vista: non è una macchina fotografica, che si limita a vedere il mondo così com'è, ma è più simile allo schermo di un computer, dove l'immagine che vediamo è frutto di calcoli complessi e manipolazioni. I ricercatori hanno osservato gli schemi di attività cerebrale dei topi quando venivano mostrate loro immagini illusorie come il "triangolo di Kanizsa", dove vediamo due triangoli sovrapposti anche se in realtà nessuno dei due è effettivamente disegnato. Sparando raggi laser a specifici neuroni, gli autori dello studio hanno poi scoperto che potevano attivare gli stessi schemi di attività cerebrale anche quando le illusioni erano assenti.