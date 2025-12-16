Il pensiero positivo cambia il cervello in pochi secondi

I neuroscienziati lo hanno scoperto con un esperimento che ha coinvolto cinquanta volontari, ai quali è stato chiesto di elencare trenta persone dividendole in tre gruppi a seconda che le considerassero gradite, neutre o sgradite. I partecipanti sono quindi stati sottoposti a una risonanza magnetica funzionale per monitorare l'attività del loro cervello mentre immaginavano intensamente di vivere un'esperienza positiva o negativa con ciascuna delle persone considerate neutre. Al termine dell'esame, i partecipanti hanno sviluppato una preferenza per le persone con cui si erano divertiti di più nella loro immaginazione e, in un test successivo, hanno indicato di apprezzarle di più.