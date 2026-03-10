L'IA aiuta a cercare nelle mammografie segnali di rischio per il cuore

Lo studio ha incluso 123.762 donne senza malattie cardiovascolari note, che avevano partecipato allo screening mammografico. I ricercatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare la quantità di depositi di calcio nelle arterie del tessuto mammario, classificandola come grave, moderata, lieve o assente. Così hanno scoperto che le donne con calcificazione lieve avevano circa il 30% di probabilità in più di soffrire di gravi malattie cardiovascolari rispetto alle donne senza calcificazione. Nelle donne con calcificazione moderata, il rischio era superiore di oltre il 70% e nelle donne con calcificazione grave, il rischio era da due a tre volte superiore. Questo è stato riscontrato anche nelle donne più giovani sotto i cinquant'anni - un gruppo spesso considerato a basso rischio. Per le donne, questo significa che una mammografia già eseguita potrebbe anche fornire informazioni importanti sulla salute del cuore, stimolando un dialogo con il medico su misure preventive come il test del colesterolo o i farmaci. Per i medici, offre un modo pratico per identificare le donne a rischio cardiovascolare che attualmente non vengono monitorate.