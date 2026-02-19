Sicurezza, il comandante dei carabinieri Luongo: "Mancano 10.200 unità, l'operatività è condizionata"

La carenza di personale nell’arma dei carabinieri raggiunge quasi le 10.200 unità, pari a circa l’8,5% dell’organico previsto per garantire adeguata sicurezza. A segnalarlo è stato il comandante generale Salvatore Luongo durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri a Roma. Una situazione definita grave, che incide direttamente sull’attività operativa e sul carico di lavoro dei reparti, già elevato e in crescita. "Questo deficit condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali, chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che, come abbiamo visto, è già molto rilevante e in tendenziale crescita" ha detto Luongo. Dunque, la riduzione degli organici si riflette sulla gestione quotidiana del servizio e sull’efficienza complessiva, rendendo necessario individuare soluzioni per garantire continuità operativa e presenza sul territorio.