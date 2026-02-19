Nuoro, agguato nella notte: operaio ucciso da colpi di arma da fuoco

Lavorava come operaio a Nuoro e stava rincasando in Corso Italia con la compagna nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. La donna era già entrata in casa mentre lui era ancora davanti alla sua macchina dopo aver recuperato alcuni oggetti dall'interno. Ma, nascosto nel buio, il killer ha fatto fuoco, colpendolo a morte. Così è morto Tonino Pireddu, operaio 38enne di Orani, nel nuorese. Sul posto dove è avvenuto l'agguato sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre speciali per i rilievi scientifici, oltre al 118. Tra due giorni in paese si dovrebbe festeggiare lo storico carnevale con le maschere tradizionali, ma dopo quanto accaduto la festa potrebbe essere annullata.