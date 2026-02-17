Perugia, morto in casa da giorni: i suoi cani si cibano di lui

La notizia di quando accaduto al 51enne ha gelato Rigali, il paese dove l'uomo risiedeva e dove era conosciuto per la sua riservatezza e per l'affetto sincero che nutriva nei confronti degli animali. "Era un uomo dedito alla cura dei suoi tre cani", così lo ricordano vicini e conoscenti raccontando di una persona "apparentemente tranquilla". La tragedia ha acceso un dibattito tra chi parla di dramma della solitudine e chi riflette sulle responsabilità nella gestione di animali di taglia grande. I cani, intanto, sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Usl Umbria 1 che provvederà alla loro custodia e valutazione sanitaria.