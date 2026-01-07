Napoli, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di famiglia: non è grave

Momenti di apprensione questa mattina a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bambino di appena 13 mesi è stato aggredito dal pitbull di famiglia. Il piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli per le cure del caso, è stato morso alla guancia ed è stato giudicato fuori pericolo dai sanitari. Il cane, invece, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il bambino.