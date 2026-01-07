Napoli, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di famiglia: non è grave

Ferito alla guancia destra, è stato ricoverato all'ospedale Santobono
© Ansa
Momenti di apprensione questa mattina a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bambino di appena 13 mesi è stato aggredito dal pitbull di famiglia. Il piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli per le cure del caso, è stato morso alla guancia ed è stato giudicato fuori pericolo dai sanitari. Il cane, invece, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il bambino.
"Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull'adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all'interno delle mura domestiche", sono le parole del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, in merito a quanto accaduto al piccolo di 13 mesi. "Esprimiamo - ha aggiunto il primo cittadino parlando con l'ANSA - la nostra vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente non conosciamo. Ribadiamo infine l'importanza di rispettare e far rispettare quanto già previsto dal nostro regolamento comunale sulla corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi animali".
La scorsa settimana la segnalazione di un caso ben più grave: un uomo trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'Ospedale Sant'Andrea a Roma per una aggressione subita da un pitbull. Mentre si trovava in casa, è stato aggredito dal proprio cane ed è riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie, che con un coltello da cucina ha ucciso l'animale.