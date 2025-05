Pistoia, nonna e nipote di due anni aggredite da un pitbull: grave la bimba

Una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull ad Agliana (Pistoia) e la piccola è in condizioni gravi. L'animale si è lanciato contro la piccola e la nonna sarebbe intervenuta per difendere la nipotina, restando a sua volta ferita. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con lesioni all'addome e agli arti inferiori. Sul caso indagano polizia municipale e carabinieri.