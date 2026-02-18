A Castel San Pietro

Bologna, 20enne antagonista metteva pietre sui binari: arrestato

I militari avrebbero rinvenuto a casa del giovane diverso materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista

18 Feb 2026 - 17:40
Nel Bolognese i carabinieri hanno arrestato un 20enne dopo averlo visto mettere alcune pietre sui binari ferroviari. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social. A casa del fermato i militari avrebbero rinvenuto vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'arresto sarebbe avvenuto nella serata di martedì 17 febbraio nei pressi di Castel San Pietro, in provincia di Bologna, dove gli uomini dell'Arma sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa nei confronti del 20enne è quella di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla procura sotto la supervisione del procuratore Paolo Guido.

