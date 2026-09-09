Omicidio Chindemi, svolta nel cold case calabrese grazie a nuove tecnologie

Accertamenti che, a otto anni dal delitto, potrebbero imprimere una svolta alle indagini e contribuire all'individuazione dei responsabili del delitto in cui è stato ucciso il fratello di Mario Chindemi, poi diventato collaboratore di giustizia. Nel corso delle operazioni i militari hanno ricostruito la scena del crimine, anche attraverso il posizionamento di alcune persone nei luoghi dell'omicidio, effettuando lunghe e dettagliate misurazioni. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'agguato e verificare, attraverso i nuovi strumenti tecnologici, elementi acquisiti nel corso delle indagini. Le modalità con cui sono stati effettuati gli accertamenti lasciano ipotizzare che i carabinieri stiano lavorando su indicazioni precise riguardo alle persone che potrebbero avere avuto un ruolo nell'omicidio Chindemi. I nuovi rilievi potrebbero quindi rappresentare un passaggio decisivo per la riapertura delle indagini su un delitto rimasto finora senza responsabili.