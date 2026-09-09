Martina Carbonaro, la mamma in lacrime in aula: "L'ex fidanzato era tranquillo, fece il caffè ai carabinieri"

Mamma Fiorenza si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni anche prima dell'udienza. "L'avevamo affidata a lui - ha detto la mamma all'esterno dell'aula - anche perché c'è una parentela tra le nostre famiglie, e lui ce l'ha uccisa. Questo ragazzo ci ha tradito tre volte, non dimentichiamo che è ha partecipato alle ricerche con il padre sapendo che Martina era già morta". Poi ancora: "Quel ragazzo non ha potuto fare tutto da solo - concludono Fiorenza e Marcello Carbonaro - qualcuno l'ha aiutato e noi vogliamo sapere chi è stato".