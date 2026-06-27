Il processo ha anche portato alla luce numerosi messaggi inviati da Alessio Tucci dopo la fine della relazione. Tra questi compaiono frasi dal contenuto intimidatorio e minaccioso, tra cui riferimenti al "karma" e all'idea che la ragazza dovesse "morire per amore". Gli investigatori hanno riferito che il giovane non aveva accettato la decisione di Martina di interrompere il rapporto e mostrava forte ostilità anche nei confronti della nuova conoscenza della ragazza, arrivando a inviare messaggi in cui lasciava intendere possibili azioni violente. In diverse conversazioni Martina rispondeva con parole che esprimevano chiaramente il proprio stato d'animo: "Mi fai paura".