Martina Carbonaro, a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne uccisa

Ad Afragola (Napoli), è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.