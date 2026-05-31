Martina Carbonaro, a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne uccisa

Ad Afragola (Napoli), è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
A coordinare gli accertamenti, finalizzati a scoprire innanzitutto se si sia trattato di un atto deliberato, è il comandante della polizia locale di Afragola, il colonnello Antonio Piricelli. Nella zona non sono presenti i sistemi di videosorveglianza e ora gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni.
Pochi giorni fa danneggiata una targa che ricorda la 14enne
Pochi giorni fa, è stata danneggiata, da ignoti, la targa apposta sulla panchina rossa che ad Afragola ricorda Martina. La scoperta è stata fatta nel giorno in cui si è tenuta una fiaccolata in ricordo della ragazza, il 26 maggio.